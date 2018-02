"Verkoop RSCA kwam op verkeerde moment"

De verkoop van de club aan Marc Coucke kwam op het verkeerde moment. Dat is de eerste reactie van trainer Hein Vanhaezebrouck op de voorbije transferperiode van RSC Anderlecht.

Vanhaezebrouck wilde een nieuwe spits, maar die kwam er uiteindelijk niet. Hij was op zijn wekelijkse persconferentie dan ook heel kritisch over hoe de voorbije wintermercato bij Anderlecht verlopen is.

“Ik moet niet veel zeggen over de voorbije transferperiode, want er is niet veel gebeurd”, stak de trainer van Anderlecht van wal. “Ik denk niet dat we er een goede periode op hebben zitten, dat is duidelijk. Maar de situatie is wat ze is.”

Verkeerde moment

Volgens Vanhaezebrouck is de situatie het gevolg van "de verkeerde verkoop op het verkeerde moment", waardoor de club met de handen gebonden was. “De verkoop kwam op het verkeerde moment en is nefast voor wat er binnen de club verder kan gebeuren. We zijn langs alle kanten gebonden en mogen niet veel doen. Het maakt het allemaal moeilijker." Anderlecht moet bijna gaan bedelen bij andere clubs, zei de trainer nog.

Vanhaezebrouck benadrukte wel dat hij het volste vertrouwen blijft hebben in zijn groep. "Wellicht zullen nog meer jongeren doorschuiven nu. Binnenkort hebben we misschien wel de jongste kern van het hele land.”