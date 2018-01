Verhaeghe: “Het is een kunstmatige competitie”

Club Brugge ging met een riante voorsprong de winterstop in, maar toch is de voorzitter van Club Brugge Bart Verhaeghe nog niet op zijn gemak. Hij hekelt play-off 1 en de halvering van de punten. “Het is een kunstmatige competitie”, aldus Verhaeghe.

Elf punten voorsprong op eerste achtervolger Charleroi en een kloof van dertien punten op aartsrivaal Anderlecht stellen de Club-voorzitter nog niet gerust. Maar er is ook positief nieuws. “Het is belangrijk dat we beseffen dat deze groep nog veel beter kan”, verklaart Verhaeghe. “Het zal ook meer moeten zijn, willen we iets winnen.”

Gouden Schoen

Ruud Vormer is de absolute topfavoriet voor de Gouden Schoen, maar ook Hans Vanaken was vaak uitblinker afgelopen maanden. Voor wie kiest Verhaeghe zelf?

Een uitgebreide reportage met Bart Verhaeghe ziet u nu zondag in Stadion, aansluitend op het VTM NIEUWS van 19 uur.