Vanhaezebrouck wil offensieve versterking

Bij Anderlecht loopt het de laatste wedstrijden niet altijd even gemakkelijk. Tegen Waasland-Beveren speelde een slecht Anderlecht 2-2 gelijk. “Onze motor draait nog niet zuiver” zei trainer Hein Vanhaezebrouck. "Daarom ben ik vragende partij voor offensieve versterking."

Hein Vanhaezebrouck zag gisteren competitieleider Club Brugge opnieuw uitlopen tot 13 punten. Anderlecht moet dit weekend op bezoek bij Standard, traditioneel altijd een moeilijke wedstrijd voor paars-wit. “De machine is ngo altijd niet vol aan het draaien, dat is duidelijk. We moeten elke week pushen om een resultaat te halen. Als je dan het tempo en de punten ziet die Club Brugge behaalt, dan is het niet abnormaal dat we daar wat achter staan.”

Offensieve versterking

Vanhaezebrouck vraagt daarom resoluut om offensieve versterking. Anderlecht haalde deze winter voorlopig alleen Kenny Saief weg bij AA Gent en ook Ganvoula keerde terug van een uitleenbeurt bij KV Mechelen. “Ik kan alleen maar zeggen toen ik hier toekwam was er een enorm onevenwicht in de kern. Er zijn hier heel veel spelers voor de rechterflank, en bijna geen voor de linkerflank. We proberen dat onevenwicht nu recht te trekken. Maar dat vraagt tijd en investering. Die tijd is er niet echt en de investeringen zijn er ook niet. Dus dan wordt het moeilijk om daaraan te werken.