Vanhaezebrouck nerveus om transfers

We zijn 17 januari en Hein Vanhaezebrouck wordt wat nerveus. De trainer van Anderlecht wacht nog op extra versterking, maar door het machtsvacuüm binnen de club is die er tot nu toe niet of onvoldoende. “De nieuwe eigenaar kan niets ondernemen en de vroegere eigenlijk ook niet. Dat maakt het een moeilijke situatie.”

Op papier heeft het huidige bestuur de touwtjes van Anderlecht in handen tot 1 maart. Vanaf die dag is Marc Coucke officieel de nieuwe eigenaar van de club. In realiteit ligt het anders. “Het is een situatie die ik nog niet heb meegemaakt”, vertelt Vanhaezebrouck. “Een club wordt natuurlijk ook niet elke dag overgenomen. Zeker niet wanneer de transferperiode middenin dat vacuüm ligt. Dan kan er ook niets gebeuren.”

Volgens Vanhaezebrouck bekijkt de club dag per dag welke inkomende en uitgaande transfers mogelijk zijn. “Iedere dag opnieuw is het de situatie inschatten, kijken wat haalbaar is en wat wegvalt. Het is zoals de Ronde van Frankrijk. Die bestaat uit twintig etappes, wij gaan er nu ook nog vijftien doen tot aan januari. Dan zullen we weten waar we staan.”

"Van Holsbeeck blijft er vol voor gaan"

De trainer van Anderlecht legt de schuld zeker niet bij algemeen manager Herman Van Holsbeeck. “Wij zijn gebonden aan een aantal zaken en dat maakt het niet makkelijk. Ik denk dat Herman echt wel alles aan het doen is om er iets uit te halen. Ik moet hem daarom bedanken want zijn rol na de overname is ook nog altijd onduidelijk. Ik apprecieer dat hij er nog altijd vol voor blijft gaan.”