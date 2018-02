Yves Vanderhaeghe was de redder in nood bij AA Gent. Onder zijn leiding stegen de Buffalo’s van de derde laatste naar de vierde plaats. “We zijn bij de gelukkigen”, stelt Vanderhaeghe. En ook de derde plaats is nog in het vizier.

Aanstaande zondag ontvangt AA Gent de rode lantaarn KV Mechelen. “We moeten respect hebben voor KV Mechelen”, zegt Vanderhaeghe. Toch willen ook de Buffalo’s nog het maximum van de punten om alsnog over het kwakkelende Anderlecht naar de derde plaats te kunnen springen.