Vanaken: "Kansen niet afgemaakt"

Club Brugge liet gisteren opnieuw punten liggen bij Waasland-Beveren. De bezoekers opnieuw een laat tegendoelpunt te verwerken, en lieten te veel kansen liggen in het Freethielstadion. “Het is onze eigen fout dat we onze kansen niet afmaken en de match zo doodleggen,” aldus een teleurgestelde Hans Vanaken.

Een laat eigen doelpunt zorgde zondag voor een gelijkspel op het veld van Waasland-Beveren. Jordy Clasie werkte een shot van Demir in eigen doel. “Op dat moment wou ik de keeper helpen in de verre hoek. Achteraf zag ik dat de bal waarschijnlijk een halve meter naast het doel was gegaan, “klinkt het bij de middenvelder.

Bij Waasland-Beveren zijn ze wel tevreden met het resultaat. De Leeuwen blijven voorlopig negende in het klassement, maar hebben nog steeds zicht op play-off 1. “Op dit moment is het gewoon belangrijk dat je toch dat punt hebt gehaald en aansluiting hebt met de ploegen boven ons”, aldus een hoopvolle Sven Vermant.