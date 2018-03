Van Wijk: "We zijn echt wel naïef"

Er waren zaterdag enkele discutabele beslissingen in de cruciale wedstrijd tussen Standard en KV Mechelen. Malinwa, dat de punten goed kon gebruiken in de strijd om het behoud, voelde zich wat bekocht, maar trainer Dennis Van Wijk keek ook naar de prestatie van zijn eigen team: “We zijn echt wel naiëf.”

“We geven het elke week opnieuw weer weg. We scoren overal twee keer, maar we zijn heel naiëf in het verdedigen en niet meedogenloos in de zestien meter. Dan geef je wedstrijden weg. Niets over de sterkte van Standard, maar de manier waarop wij die goals slikken, daar valt heel moeilijke mee te leven.”

“De beslissingen van de arbiter hielpen ons ook absoluut niet. De videoref wel of niet, dat is een heel issue geworden, maar blijkt nu toch wel dat het nodig is. Het gaat om heel wat miljoenen. De arbiter was echt dramatisch. Ik kan het hem wel vergeven, want hij was gewoon niet op niveau.”

“Hebben geen bandiet”

“Nogmaals die fase met Bandé is heel bitter, maar wij zijn ook heel naiëf. We geven het elke keer maar weer weg. We hebben het in onze handen, maar door naïviteit geven we het weg. Mijn jongens zijn hele lieve, toffe gasten, alleen heb je soms ook een bandiet nodig.”