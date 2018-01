Van Wijk: "KV hoort in eerste klasse"

Dennis Van Wijk moet KV Mechelen dit seizoen in eerste klasse houden. “Dat is ook waar deze club hoort”, zei hij donderdag tijdens zijn voorstelling. Voor Van Wijk is het al zijn derde club dit seizoen. Bij KV Mechelen volgt hij de ontslagen Aleksandar Jankovic op.

Van Wijk heeft nu nog zeven wedstrijden om KV Mechelen in de hoogste klasse te houden. “Het is jammer dat het zover is gekomen. Nu moeten we de scheve situatie zien recht te zetten en daar zullen we iedereen voor nodig hebben. Hopelijk kunnen we vrijdag tegen Moeskroen al tonen dat we nog niet dood zijn.”