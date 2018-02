Van Holsbeeck: "Snel met Coucke samenzitten"

Het was een woelige transferperiode voor Anderlecht en zeker een bewogen Deadline Day. Algemeen manager Herman Van Holsbeeck blikt voor ons terug én vooruit. Het is vooral die toekomst waar hij zich zorgen over maakt. “Ik hoop zo snel mogelijk met Marc Coucke samen te zitten. Hoe sneller er duidelijkheid komt, hoe beter voor alle partijen. Ook voor KV Oostende.”

Marc Coucke is vanaf 1 maart de nieuwe voorzitter van Anderlecht. Over deze voorbije transferperiode bij RSCA had hij nog niets te zeggen, maar Herman Van Holsbeeck kreeg wel strikte regels opgelegd door het huidige bestuur.

“Het is een moeilijke situatie. Men heeft mij de financiële mogelijkheden gezegd en op basis daarvan ben ik begonnen. We zitten nu in een situatie waarin we drie goede spelers hebben en een financiële situatie die zeker niet is verslechterd. Verbeterd, durf ik zelfs zeggen.”

Mitrovic komt en is weer weg

De beperkte financiële mogelijkheden bezorgden Anderlecht ook een bewogen Deadline Day. Aleksandar Mitrovic leek terug te komen, maar die transfer sprong in extremis af. De mislukte transfer van Lukasz Teodorczyk had daar alles mee te maken, zegt Van Holsbeeck.

In de nacht dinsdag op woensdag zei de makelaar van Teodorczyk mij dat er een akkoord was met een Italiaanse club. Ik ben dan ’s nachts in actie geschoten en heb Mitrovic en zijn familie proberen overtuigen om terug naar Anderlecht te komen. Ik ben daar ook in geslaagd, maar het dossier met Teodorczyk en de financiële afhandeling daarvan zijn niet verlopen zoals ik dacht.”

Dendoncker moest blijven

Leander Dendoncker tot slot loopt nog altijd rond in Anderlecht. RSCA kreeg een bod van West Ham, maar het bestuur wilde hem niet laten gaan. “Leander zal de club wellicht verlaten op het einde van het seizoen. Ik ga een van de volgende dagen ook samenzitten met zijn makelaar zodat Dedoncker weet waarvoor hij speelt op het einde van het seizoen.”