Van Holsbeeck: "50% kans op titel"

Bij Anderlecht zijn ze tevreden met kalender voor de play-offs. De landskampioen opent thuis tegen AA Gent, trekt dan naar Charleroi en neemt het op de derde speeldag thuis op tegen Club Brugge. “De eerste drie wedstrijden zijn van kapitaal belang voor ons” zei manager Herman Van Holsbeeck.

Op de vraag hoeveel kans Anderlecht nog maakt om z’n titel te verlengen was Van Holsbeeck optimistisch. “We hebben nog 50% kans. Maar als we dat half mirakel willen realiseren zullen we in de eerste drie wedstrijden minstens 7 op 9 moeten pakken.”