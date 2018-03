Van Crombrugge: "Mechelen kijkt best in eigen boezem"

Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge sprak zich zondag na de wedstrijd tegen Moeskroen uit over enkele pogingen die er geweest zouden zijn om de ploeg te destabiliseren. KV Mechelen heeft zijn twijfels bij de vier doelpunten die gemaakt werden in de laatste twintig minuten, wat voor hen de degradatie betekende. “Tussen Moeskroen en Eupen is er bitter weinig”, aldus Van Crombrugge.

Eupen redde zich zondag met een onwaarschijnlijke 4-0 tegen Moeskroen van de degradatie. Dit ten koste van KV Mechelen, die na de wedstrijd hun bedenkingen hadden bij die vier doelpunten. Nu blijkt dat er volgens Van Crombrugge verschillende pogingen zijn geweest om Eupen uit hun concentratie te krijgen voor de belangrijke wedstrijd. “De laatste week is er veel gebeurd, rondom mijn club, om ons te destabiliseren. Ik vind dat niet kunnen”, zegt de doelman.

Uit Mechelse hoek?

“Ik weet niet of het uit de Mechelse hoek kwam. Er zijn wel een paar dingen die zo te verklaren zouden zijn, maar zolang er niets bewezen is, is men onschuldig”, aldus Van Crombrugge. Wat er juist gebeurd is, wil de doelman niet kwijt. “Ik heb niets te melden aan de bond.” De overwinning blijft voor Van Crombrugge dus het belangrijkste en vooral dubbel en dik verdiend: “Het belangrijkste is het sportieve en wij hebben ons op een sportieve manier gered. Daar ben ik 100% van overtuigd.”