Triomf Vercauteren bij comeback in België

Voor Frank Vercauteren is zijn terugkeer naar het Belgische voetbal een triomf geworden. Vercauteren loodste Cercle Brugge opnieuw naar eerste klasse A. “Het gaat niet om mij. Ik weet wat ik kan en wat ik wil. Met alle stenen die ze naar mij gooien, bouw ik wel een huizeke.”

Of Vercauteren nu ook Cercle Brugge gaat leiden in eerste klasse, is nog niet duidelijk. “Ik ben daar nog niet mee bezig geweest. Ik heb mij volledig gefocust op het promoveren. Nu ga ik even wat afstand nemen en nadien zal ik samen met Cercle Brugge rustig bekijken wat de toekomst brengt.”

Over de discutabele strafschop waarmee Cercle zich van de promotie verzekerde, zei Vercauteren het volgende: “Moest ik in de plaats van Marc Brys zijn, zou ik ook ontgoocheld zijn. Maar de beste ploeg heeft gewonnen. De kampioen verdient het gewoon. Dat kon even goed Beerschot zijn, maar het is nu niet zo. Wij hebben het ook dik verdiend.”