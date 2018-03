Hugo Broos gaat als sportief directeur van KV Oostende een nieuwe uitdaging aan in zijn carrière. “Mijn trainerscarrière stopt hier”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Voor Broos is het op 65-jarige leeftijd een verrassende carrièreswitch. “Het is absoluut iets anders, maar ik ben heel enthousiast en gemotiveerd om eraan te beginnen.” Broos benadrukt ook dat hij op termijn geen trainer van KVO zal worden. “Dat is zo afgesproken. Ik ben nu technisch directeur. Op de bank zal je mij niet meer zien.”

Voor Hugo Broos wacht er veel werk bij een nieuw KV Oostende, dat vorige week afscheid nam van voorzitter Marc Coucke. “Misschien is het ook wel het goede moment. We zullen met KVO inderdaad op een andere manier moeten gaan werken, maar de funderingen zijn heel goed. Nu is het aan mij om een ploeg op de been te krijgen die weer meedoet voor play-off 1.”