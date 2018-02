Throwback: Iniesta schakelt Chelsea uit

Met Chelsea – FC Barcelona staat er een klepper van formaat op het programma in de achtste finales van de Champions League. Beide ploegen speelden de voorbije jaren al 5 keer tegen elkaar in de knock-out fase. Wij keren terug naar misschien wel de meest memorabele editie: de halve finale in 2009.

FC Barcelona en Chelsea waren in het seizoen 2008-2009 twee grote kanshebbers om de beker met de grote oren te winnen. Chelsea was de verliezende finalist van het jaar daarvoor en Barcelona had met Lionel Messi, Samuel Eto’o en Thierry Henry een uitstekende voorlinie lopen. In de heenwedstrijd in Camp Nou waren de Engelsen erin geslaagd om een 0-0 gelijkspel af te dwingen.

In de terugwedstrijd op Stamford Bridge stond Chelsea lange tijd virtueel in de finale na een vroege goal van Michael Essien. De situatie werd er niet beter op voor Barça toen Eric Abidal kort na het uur een rode kaart kreeg. De finale leek binnen voor Chelsea, tot Andres Iniesta in minuut 93 er 1-1 van maakte. Barcelona plaatste zich voor de finale en zou die later ook winnend afsluiten.

Herbekijk nog eens het doelpunt van Iniesta

Revanche Chelsea

Drie jaar later – in 2012- nam Chelsea revanche voor die zure nederlaag. Opnieuw in de halve finale trokken ze met een voorsprong (1-0 overwinning in de heenwedstrijd) naar Camp Nou. Barça denderde in de beginfase over Chelsea en stond al snel 2-0 voor. Maar de Engelsen sloegen vlak voor de rust terug: Ramires maakte er 2-1 van en plots stond Chelsea virtueel in de finale.

In de tweede helft ging Barça op zoek naar het verlossende derde doelpunt, maar geen enkele kans (waaronder een strafschop van Lionel Messi) ging binnen. In de slotfase gaf Fernando Torres Barça de doodsteek. Op de counter maakte hij er 2-2 van. Chelsea mocht naar de finale en zou die ook winnen tegen Bayern München. Tot dusver hun enige Champions League-eindoverwinning.