Standard won gisteren de bekerfinale, maar het was geen wedstrijd om over naar huis te schrijven. Na het eerst doelpunt dat pas in de verlengingen viel, kwam KRC Genk niet meer aan voetballen. De teleurstelling is groot bij Thomas Buffel en trainer Philippe Clement. “Je hebt twee ploegen nodig om een open wedstrijd te krijgen”, aldus de Genk-coach.