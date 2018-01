Supporters in bestuur Malinwa

KV Mechelen is nu officieel de enige profclub in ons land met supporters in de Raad van Bestuur, in totaal zijn het er twee. Het maakt deel uit van de kapitaalsverhoging van de club die nu in het Staatsblad is verschenen. Twee nieuwe investeerders hebben vier miljoen euro ingebracht en hebben zeventig procent van de aandelen van KV Mechelen.

De supporters van KV Mechelen hebben nu twee van de vijftien stemmen in de Raad van Bestuur. Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt met de andere bestuursleden. “Dat gaat dan vooral over zaken die belangrijk zijn voor een supporter”, zegt Gert Van Dyck. Hij is voorzitter van het Supportersorgaan en lid van de Raad van Bestuur.

“Wanneer men zaken als het stamnummer, de clubkleuren, het logo van de club of de plaats van het stadion wil veranderen, dan kunnen wij daar altijd een veto over uitspreken.” Met het sportieve beleid van de club zullen ze zich niet moeien.