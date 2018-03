Standard, Antwerp of KVK: wie haalt PO1?

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie zijn er nog twee tickets te verdelen voor play-off 1. Racing Genk is zo goed als zeker van het ene ticket, het andere is voor Standard, Antwerp of KV Kortrijk. Wij vroegen de mening van onze analisten Gilles De Bilde, Aad de Mos en Jan Boskamp.

Volgens De Bilde en De Mos haalt Standard play-off 1. “Hun programma is haalbaarder dan dat van de andere twee. Ze zijn ook aan een goede reeks bezig, hebben zich geplaatst voor de bekerfinale. Het zou ook een verrijking zijn voor play-off 1.” Jan Boskamp ziet KV Kortrijk dan weer in de top zes. “Ze zijn aan een opmars bezig en scoren ook makkelijk thuis.”

"Standard als scherprechter"

Standard krijgt dus het voordeel van onze analisten en ze leggen ook uit waarom. “Het plaatsen voor de bekerfinale is heel belangrijk geweest. Daarnaast spelen ze ook attractief voetbal en tactisch zit het goed in mekaar. In play-off 1 zullen ze geen titelkandidaat zijn, maar wel scherprechter en reuzendoder.”

"Net niet voor Antwerp"

Voor Antwerp wordt het volgens onze analisten een verhaal van ‘net niet’. “Ze hebben sowieso een uitzonderlijk goed seizoen gespeeld. De manier waarop was niet altijd om over naar huis te schrijven, maar dat wordt hen dit seizoen nog vergeven omdat ze net gepromoveerd zijn.” Volgens Aad de Mos viel het team gedurende het seizoen ook wat uit mekaar waardoor ze naast play-off 1 grijpen.