Saief blij om bij Anderlecht te zijn

Kenny Saief voelt zich goed bij Anderlecht. De Israëlische Amerikaan maakte begin deze maand de overstap van AA Gent naar paars-wit, op huurbasis, en noemt het een “genoegen” bij Anderlecht te zijn.

Saief moet er mee voor zorgen dat Anderlecht weer dichter bij leider Club Brugge komt in het klassement. Het verschil is momenteel dertien punten. “Of we Club nog van de titel kunnen houden? In voetbal is alles mogelijk. We moeten gewoon naar onszelf kijken en proberen elke week opnieuw te winnen.”

Het play-offsysteem werkt momenteel wel in het voordeel van Anderlecht. “Die puntenhalvering is inderdaad goed voor ons. Maar dan nog moeten we zelf meer en meer punten pakken om dichter te komen.”