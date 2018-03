Sa Pinto: "We verdienen deze Beker"

Bij Standard waren ze natuurlijk door het dolle heen na het winnen van de bekerfinale tegen Racing Genk. “Dit is geweldig” zei Standard-trainer Sa Pinto. “Een finale is altijd moeilijk, maar soms moet je slim zijn. Als je kijkt naar ons parcours, we schakelen Oostende, Anderlecht en Club Brugge uit. Daarom verdienen we deze Beker.”

Ook de spelers waren tevreden met de achtste Beker in de clubgeschiedenis. “Het is des te beter omdat het met de club van mijn hart is” zei Paul-José Mpoku. “De supporters hebben twee moeilijke jaren beleefd, maar nu staan we in play-off 1 en winnen we de Beker. Dat is goed voor hen en voor de club” aldus matchwinnaar Renaud Emond.

In de bekercampagne staat Jean-François Gillet, en niet de Mexicaan Ocoa, in doel. “Het is een moeilijk seizoen omdat ik niet veel speel” zei hij. “Standard is een topploeg en moet altijd Europees voetbal spelen. En voor mezelf, ik werk veel maar speel weinig. Als je dan toch de Beker kan winnen, dat is top.”