Sa Pinto trots: "Dit Standard wil ik zien"

Standard knokte zich op de laatste speeldag naar play-off 1. Het zette een 2-0-achterstand om in een 2-3-zege. “Ik ben heel trots op mijn spelers”, reageert trainer Ricardo Sa Pinto. “Dit is het Standard dat ik wil zien.”

Na twee seizoenen play-off 2 zijn de Rouches er dus opnieuw bij in play-off 1. “Dit is waarom ik naar hier ben gekomen”, zegt Sa Pinto. “Dit is waarom ik nu al negen maanden zeg dat we er zouden geraken.”

Sa Pinto zelf kreeg in de loop van het seizoen al heel wat kritiek over zich. “Dit is niet mijn persoonlijke overwinning, het is de zege van Standard. Ik volg mijn idee van bij het begin, ook al heb ik niet de steun van veel mensen buiten de club. Ik weet wat ik wil en ik weet wat ik moet doen om daar te geraken.”