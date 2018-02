Sa Pinto: "En nu de finale winnen"

Na de terugwedstrijd in de halve finale van de Croky Cup tegen Club Brugge was Standard-coach Sa Pinto fier op zijn spelers. “Niemand geloofde in dit team. Ze werken hard, zijn gefocust, zijn nog steeds samen. En vandaag hebben ze gekregen wat ze verdienden.”

Standard verloor donderdag wel met 3-2, maar dankzij de 4-1 uit de heenmatch mogen de Rouches toch de finale spelen. Voor Sa Pinto heeft Standard het doel voor dit seizoen bereikt, maar hij benadrukt wel dat zijn ploeg geen figurantenrol zal spelen in de finale. “We willen de bekerfinale winnen”, klinkt het.

Ook Ivan Leko was trots op zijn ploeg, maar had na de wedstrijd toch een puntje van kritiek. Niet aan het adres van zijn spelers, wel aan dat van de kalendercommissie. “We moeten zeven wedstrijden op 21 dagen spelen. Dat is niet gemakkelijk.”

Vijfde doelman in acht maanden

Kenneth Vermeer lag in de terugmatch van de halve finale van de Croky Cup aan de basis van de het eerste tegendoelpunt van Standard, maar toch was Leko niet ontevreden over de doelman. “Naar mijn gevoel was Kenneth goed. Ik weet niet of hij in de fout gegaan is, daar moet ik de beelden nog eens voor bekijken.”

Voor Leko was het ondertussen al de vijfde doelman die hij dit seizoen in doel posteert. “Elk beetje is er voor mij te veel aan. Vijf doelmannen in zeven, acht maanden… Dat gebeurt niet elk jaar. Maar we moeten Vermeer nu enkele wedstrijden vertrouwen geven.”