RSCA annuleert stage in Spanje

Anderlecht heeft last minute haar stage in Spanje afgelast. "Om organisatorische redenen", klinkt het bij trainer Hein Vanhaezebrouck die er niet dieper op wou ingaan.

In plaats van een korte teambuildingstage in Spanje, blijft Anderlecht in België. "Het doel blijft hetzelfde. De groep moet zich goed voelen en iets extra kunnen creëren. Of we naar Durbuy gaan? Dat zou best kunnen", zei Vanhaezebrouck met een knipoog naar Marc Coucke.

"Ik hoop op Kortrijk"

Er worden zondag nog twee tickets verdeeld voor play-off 1. Racing Genk is al zo goed als zeker. Voor het laatste ticket gaat het dus tussen Standard, Antwerp en KV Kortrijk. Vanhaezebrouck hoopt om zijn ex-club KV Kortrijk in play-off 1 te treffen.