Zoals de filosofie zegt: achter elke man staat een sterke vrouw. Ook bij profvoetballers is dat niet anders. De steunpilaar van Ruud Vormer is Roos America, spoedarts in Gent. Zij keek samen met haar man halsreikend uit naar de uitreiking van de Gouden Schoen en was na afloop overdonderd door emoties. “Het heeft iets betoverends. Al die mensen, zo een grote show. Ik heb er geen woorden voor, het is echt mooi. Ik ben zo trots.”