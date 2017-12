Roger VDS: "Goede keuze gemaakt"

Op 1 maart 2018 geeft Roger Vanden Stock de fakkel door aan Marc Coucke als voorzitter van Anderlecht. Volgens Vanden Stock heeft de club een goede keuze gemaakt. “De visie van Marc Coucke past heel goed bij die van de club.”

Vanden Stock maakte Coucke ook duidelijk dat er een verschil is tussen voorzitter zijn van KV Oostende en van Anderlecht. “Er zijn veel meer camera’s, journalisten en criticasters. Maar we hebben vertrouwen in u.”

Vanden Stock blijft dus nog twee maanden aan het roer bij Anderlecht, nadien wordt hij erevoorzitter. “Maar laten we er duidelijk over zijn dat jij de club pas over twee maanden vertegenwoordigt”, zegt hij met een knipoog.