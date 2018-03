Retro: Chelsea voorbij Barça in 2012

De laatste keer dat Chelsea op bezoek ging bij FC Barcelona is ondertussen al zes jaar geleden. Toen schakelden The Blues tegen alle verwachtingen in Barcelona uit in de halve finale. In dat jaar zou Chelsea ook z’n eerste en enige eindzege in de Champions League pakken.

In de halve finale van de Champions League editie 2011-2012 was Barcelona de titelverdediger en stond het tegenover Chelsea waar Roberto Di Matteo als assistent overgenomen had van de ontslagen Villas-Boas. Chelsea won de heenwedstrijd op Stamford Bridge met 1-0 na een doelpunt van Drogba.

De terugwedstrijd in Camp Nou zag er aanvankelijk slecht uit voor Chelsea. Barça wiste al snel de uitslag uit de heenwedstrijd uit na een goal van Busquets. Het werd zelf nog erger voor Chelsea toen kapitein John Terry rood kreeg voor een kniestoot aan Alexis Sanchez. Een goal van Iniesta kort daarna zette Barcelona virtueel in de finale.

Maar vlak voor de pauze sloeg Chelsea terug. Ramires maakte er met een knappe stiftbal 2-1 van waardoor Chelsea opnieuw geplaatst was voor de finale. Na de rust ging Barça verwoed op zoek naar een derde doelpunt. Lionel Messi kwam er nog het dichtste bij, maar zijn strafschop spatte uiteen op de lat. In de absolute slotseconde mocht Fernando Torres voor Chelsea alleen op doel afgaan en die faalde niet: 2-2 en Chelsea mocht zich opmaken voor de finale.

In die finale was Bayern München de tegenstander. De wedstrijd werd gespeeld in de Allianz Arena in München, maar toch was het Chelsea dat na strafschoppen met de overwinning ging lopen. Didier Drogba trapte de beslissende strafschop tegen de touwen.