Real wint topper tegen PSG

De zestiende finale waar iedereen naar uitgekeken heeft, maakt voorlopig de verwachtingen waar. Aan de rust is het 1-1. PSG kwam na een razendsnelle aanval op voorsprong via Rabiot. Nadien was er een lichte strafschop voor Real en die werd feilloos omgezet door Cristiano Ronaldo.

In de tweede helft schroefden beide ploegen het tempo terug. De kansen waren vooral voor PSG maar toch was het Real dat op voorsprong kwam. In de 83ste minuut duwde Areola een voorzet van Isco ongelukkig in de voeten van Ronaldo en de Portugees hoefde maar binnen te tikken. PSG was gebroken en Real bleef drukken, wat resulteerde in een derde doelpunt voor ‘Los Blancos’ via Marcelo.

3-1 was uiteindelijk de eindstand in het Santiago de Bernabéu, en zo kan Real met een goed gevoel naar het Parc Des Princes trekken. Is de positie van coach Zinédine Zidane terug veiliggesteld?