Cristiano Ronaldo heeft PSG alle hoop op een stunt ontnomen. Vroeg in de tweede helft kopt de Portugese superster Real op voorsprong na een snelle tegenaanval. Voor Ronaldo is het meteen het 12e doelpunt in deze Champions League. Ronaldo scoorde ook al in élke Champions League-wedstrijd van het seizoen, nooit deed iemand hem dat voor.