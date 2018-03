In een flauwe eerste helft was Real Madrid de betere ploeg tegen PSG. De verwachte stormloop van de thuisploeg bleef uit en Real kreeg via Sergio Ramos en Karim Benzema zelfs de beste kansen. Pas in de slotfase van de eerste helft stak PSG de neus aan het venster, maar Navas écht bedreigen zat er nooit in.