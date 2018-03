PSG lukte al eens een comeback tegen Real

PSG staat voor een moeilijke opgave tegen Real Madrid. De Parijzenaren moeten een 3-1 nederlaag uit de heenwedstrijd rechtzetten om zich alsnog te kwalificeren voor de kwartfinale van de Champions League. 15 jaar geleden deden ze dat al eens, toen ook tegen Real. PSG haalde het toen met 4-1.

In de kwartfinale van de UEFA Cup stond PSG met sterren als George Weah tegenover Real Madrid. Real won net als dit jaar de heenwedstrijd in Madrid met 3-1. Maar PSG lukte een onwaarschijnlijke comeback in de terugwedstrijd in Parijs. In het Champions League magazine wordt het dat verhaal verteld door de ogen van Jean-Pierre Paoli, meer dan 40 jaar lang de stadionspeaker van PSG.