Presentatoren: "grootste Gouden Schoen ooit"

Maarten Breckx en Birgit Van Mol presenteren net als vorig jaar samen het 64e gala van de Gouden Schoen. Het gala wordt georganiseerd in Paleis 12 in Brussel en voor het eerst zal er ook publiek aanwezig zijn. “Het wordt de grootste Gouden Schoen-show ooit” klinkt het.

Er zullen in totaal zo’n 5500 toeschouwers aanwezig zijn tijdens het gala. “Dat gaat echt een andere dynamiek geven” zegt Birgit Van Mol. “De mensen die hier gaan zitten, zijn echte supporters. Dus die zullen wel roepen en joelen voor hun eigen favoriet.” De tickets voor de Gouden Schoen waren ook in geen tijd uitverkocht. “De vraag voor publiek is er al heel lang. En dit jaar is de organisatie daaraan tegemoet gekomen” zegt Maarten Breckx. “Het wordt fantastisch voor de mensen die er kunnen bij zijn.”

Naast de Gouden Schoen zelf, wordt er ook opnieuw een Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. Ook heb je verschillende nevencategorieën zoals doelpunt van het jaar & beste Belg in het buitenland. Daarnaast zal ook Natalia met een liveband optreden tijdens de show.