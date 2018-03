Philippe Clement: "Nu het afmaken"

Racing Genk begint zondag met de beste uitgangspositie aan de strijd voor play-off 1. Trainer Philippe Clement begint met vertrouwen aan de wedstrijd tegen AA Gent, maar weet ook dat zijn team nog niets in handen heeft. “Nu moeten we het afmaken.”

Er moet dit weekend al een klein mirakel gebeuren, moest Genk naast play-off 1 grijpen. “In voetbal gebeuren soms rare dingen. Ik hou ermee rekening dat het kan mislopen, maar niet te hard. Wij moeten niet te veel zitten rekenen tijdens die match, want dan maken we het ons zelf moeilijk.”

Sinds Clement eind december de fakkel overnam van Albert Stuivenberg, bloeit Racing Genk weer open. Het staat zo goed als zeker in play-off 1 en speelt volgende week de bekerfinale. “Ik doe dat niet alleen. Er is een hele goede dynamiek in de groep en ook de kwaliteit begint hoe langer hoe beter te worden. Nu moeten we dat de volgende maanden bevestigen.”

Bekertickets bijna uitverkocht

Voor die bekerfinale tegen Standard zijn zo goed als alle tickets in het Genkse vak verkocht. “Wij, de staf en spelers, zijn er nog niet echt mee bezig. We worden er wel mee geconfronteerd door de vele aanvragen voor tickets. Wat ik kan zeggen is dat de groep heel gefocust is.” Een goed teken dus, aldus Clement.