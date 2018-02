Woensdag wordt voor de 64e keer de Gouden Schoen uitgereikt. Het decor voor het gala is dit jaar gloednieuw: paleis 12 in Brussel. Voor het eerst zal er ook publiek aanwezig zijn tijdens het Gala. In totaal zullen 5500 mensen aanwezig zijn in Brussel. De werkzaamheden om alles op tijd klaar te krijgen zijn dan ook volop bezig. Neem hier al eens een kijkje achter de schermen.

Het gala van de Gouden Schoen kunnen jullie woensdag live volgen op VTM vanaf 21u15 of online via www.stadion.be