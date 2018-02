Nieuwkomers RSCA: "Sfeer is wél goed"

Sportief zit Anderlecht in een mindere periode, maar de sfeer in de groep zit goed. Dat zeggen althans de nieuwkomers bij paars-wit. Hein Vanhaezebrouck noemde zijn team afgelopen weekend nog een “dooie bende” en volgens anderen hangt de groep nauwelijks aan mekaar. "Niets van aan", zeggen Kenny Saief en Ryota Morioka.

“Ik weet niet wat ze van buitenaf vertellen”, zegt Saief, “maar we zijn echt goede vrienden. De mentaliteit is goed en we beschermen mekaar. We zijn één team. We hebben gewoon een overwinning nodig om weer verder te kunnen.”

Iemand die de malaise misschien kan doorbreken, is de nieuwe spits: Lazar Markovic. “Ik voel me klaar, maar het hangt af van de trainer. Als hij zegt dat ik niet klaar ben, dan ben ik dat niet. Maar zelf voel ik me honderd procent.”