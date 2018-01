Nieuwe Barça-speler op blote voeten in Camp Nou

Yerry Mina zorgde zaterdagmiddag voor opvallende beelden in Camp Nou, het stadion van FC Barcelona. Mina is de nieuwste speler van Barça. Voor zijn officiële voorstelling betrad hij de grasmat in Camp Nou op blote voeten.

Mina deed dat omwille van zijn geloof. In zijn thuisland Colombia is er een gezegde dat je de grond die je wil veroveren moet aanraken met je voetzolen. “Ik wil hier dan ook slagen”, zei de 23-jarige verdediger.

Mina komt over van het Braziliaanse Palmeiras voor zo’n twaalf miljoen euro. Hij is een centrale verdediger en is dus een nieuwe concurrent voor Rode Duivel Thomas Vermaelen.