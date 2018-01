Mourinho slaat terug naar Conte

José Mourinho en Antonio Conte zullen nooit de beste vrienden worden, dat is wel duidelijk. De trainer van Chelsea had Mourinho een dementerende seniele man genoemd. Mourinho sloeg gisteren terug door fijntjes te zeggen dat hij nooit geschorst is geweest voor match-fixing. Iets wat Conte wel overkomen is in 2012.

De vete tussen de twee coaches begon bij Mourinho zelf. Die had Antonio Conte een clown genoemd, verwijzend naar z’n energieke en directe manier van coachen. Daarna zei Conte dat Mourinho lijdt aan ‘demenza senile’, iemand die vergeet wat hij gedaan heeft.

Gevraagd naar een reactie op de opmerking van de Chelsea-manager stak Mourinho de hand aanvankelijk in eigen boezem. “Ik had het over mezelf. Ik moet me niet als een clown gedragen om passie te tonen. Ik heb m’n emoties nu beter onder controle. Ik verwijt de Chelsea-coach ook helemaal niets.”

Mourinho zei dat hij vroeger fouten gemaakt heeft en dat hij er nu wellicht ook nog zal maken. “Maar wat nooit gebeurd is en ook nooit zal gebeuren, is dat ik geschorst zal worden voor match-fixing” voegde de Portugees er fijntjes aan toe. Conte zelf is in 2012 4 maanden geschorst omdat hij een poging tot match-fixing toen hij nog coach was bij Siena niet had gemeld.

Benieuwd naar de volgende confrontatie tussen de twee.