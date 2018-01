Lieven Maesschalck is het helemaal eens met Pep Guardiola. De trainer van Manchester City zei eerder deze week dat we onze voetballers kapot maken door de loodzware voetbalkalender in Engeland. De bekende kinesist van de Rode Duivels houdt zijn hart vast voor de fysieke toestand van onze Rode Duivels, maar zal er alles aan doen om ze klaar te stomen voor het WK.