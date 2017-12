"Lukaku is zeker twee wedstrijden out"

Romelu Lukaku zal zeker twee wedstrijden buiten strijd zijn na een zware botsing met Southampton-verdediger Wesley Hoedt. “De dokter moest geen twee keer nadenken” zei United-coach José Mourinho. “Lukaku zal zeker out zijn voor de volgende twee wedstrijden.”

De wedstrijd van Romelu Lukaku duurde gisteren amper 9 minuten. Dan botste de Rode Duivel in een luchtduel met z’n achterhoofd tegen het hoofd van Wesley Hoedt. Lukaku bleef meteen liggen en moest uiteindelijk met een zuurstofmasker en op een draagberrie van het veld gedragen worden.

“Normaal gezien krijg je dan meteen heel slecht nieuws, maar dat slechte nieuws kwam er nooit” zei José Mourinho achteraf. Lukaku werd niet naar het ziekenhuis gebracht, maar werd gewoon verzorgd door de dokters van de club. Toch mist Lukaku quasi zeker het duel tegen z’n ex-club Everton op 1 januari.

De blessure van Lukaku was niet het enige slechte nieuws dat José Mourinho kreeg. Op de persconferentie na de wedstrijd zei de Portugees ook dat Zlatan Ibrahimovic – de doublure van Lukaku – minstens een maand buiten strijd is. De wedstrijd tegen Southampton zelf eindigde op 0-0. Manchester United speelt zo al voor de derde keer op rij gelijk en ziet zo Manchester City mogelijks nog verder uitlopen. Bovendien springt ook Chelsea over United naar de tweede plaats in de stand.