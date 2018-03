Stadion ging deze week op bezoek bij Romelu Lukaku in Manchester voor een exclusief gesprek. Daarin heeft de spits het over Manchester United, de Rode Duivels en ook over zijn moederclub Anderlecht.

Lukaku vindt de komst van de nieuwe voorzitter Marc Coucke een goede zaak. “Hij is een heel goede zakenman en heeft een goed plan. Daarnaast wil hij ook de beste zijn, iets wat Anderlecht ook wil.”

Vanavond ziet u een uitgebreide reportage met Lukaku in Stadion, om 19u30 op VTM.