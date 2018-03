Limbombe: "Wil me laten zien"

Anthony Limbombe is voor het eerst Rode Duivel. De flankspeler van Club Brugge zit in de selectie voor de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië en wil zich laten zien. “Ik wil tonen dat ze rekening met me moeten houden.”

Limbombe kijkt uit naar zijn eerste interlandperiode. “Wat in mijn voordeel speelt, is dat België in hetzelfde systeem speelt als Club Brugge. Ik weet dus wat mij offensief en defensief te wachten staat. Het niveau en de intensiteit zullen alleen hoger liggen. Ik zal mij dus moeten aanpassen.”

De 23-jarige Limbombe dankt zijn selectie aan zijn sterke prestaties bij Club Brugge. Coach Ivan Leko speelt daar voor hem een belangrijke rol in. “We hebben veel samengezeten en gepraat over o.a. mijn positie. Bij Racing Genk is vroeger niet alles gelopen zoals verwacht. Maar ik heb mij herpakt en ben blij hier nu te zijn.”