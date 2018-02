Voor Club Brugge-trainer Ivan Leko is er geen sprake van een dip of crisis bij blauw-zwart. Club verloor deze week twee wedstrijden op rij. Woensdag met 4-1 van Standard in de beker en eerder met 2-0 van AA Gent. “Dit is een momentopname wanneer niet alles perfect loopt. Vergeet ook niet dat we veel momenten hadden dat het echt mooi voetbal was.”