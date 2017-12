Ivan Leko is een perfectionist. Dat is gebleken na de 4-2 zege tegen Moeskroen, waarmee Club Brugge 53 op 63 haalt. Maar werkpunten zijn er altijd. “Op mentaal vlak wil ik meer”, stelt Leko. En ook over de slechte staat van het veld viel opnieuw iets te zeggen.