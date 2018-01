Leko: "Grootste gevaar zijn wijzelf"

Elf punten voorsprong op Charleroi en dertien op Anderlecht. De landstitel lijkt voor veel mensen al binnen voor Club Brugge, maar dat willen ze bij blauw-zwart zelf nog lang niet gezegd hebben. “Op dit moment zijn wijzelf het grootste gevaar.” Dat zegt trainer Ivan Leko in een gesprek met VTM Stadion.

Leko verwijst met die uitspraak naar Sir Alex Ferguson, de voormalige succescoach van Manchester United. “Hij zei altijd dat een team dat goed bezig is, het grootste gevaar is voor zichzelf. Je moet elke keer opnieuw genoeg honger, ambitie en grinta tonen om nog beter te worden.”

Tricky

Club Brugge heeft er een ijzersterke eerste seizoenshelft opzitten. Blauw-zwart won al zijn thuiswedstrijden en verloor in totaal maar twee van de 21 competitiewedstrijden. “Wij waren de beste ploeg in de eerste zes maanden. Dat is een feit. Maar het is ook tricky. We hebben nu elf en dertien punten voorsprong op de tweede en derde in het klassement, maar eigenlijk zijn dat er maar vijf en zes. Dat is niets in voetbal.”

Winnen, winnen, winnen

Toch is Club Brugge enorm ambitieus voor 2018. “Wij hebben zowel in de competitie als in de beker de allerhoogste ambitie”, zegt Leko. “We hebben in september al gezegd, voor onze eerste bekermatch tegen Roeselare, dat de beker dit jaar onze Champions League is. We zullen er dus alles aan doen om elke wedstrijd opnieuw te winnen.”

“Hein speelt mindspel”

Terwijl Ivan Leko de druk wat van zich probeert af te houden, duwt Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck die volledig in de richting van Club Brugge. Vanhaezebrouck zegt op dit moment niet aan de titel te denken. “Een mindspel”, vindt Leko het. “Ik ken Hein heel goed. Als iemand een winnaar is, is het Hein Vanhaezebrouck. Ik geloof zijn uitspraken niet. Hij wil de druk gewoon wegschuiven.”