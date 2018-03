Kompany: "Saoedi-Arabië is goed idee"

Vincent Kompany is na zeven maanden afwezigheid opnieuw Rode Duivel. Hij sprak zich ook meteen uit over de oefenwedstrijd van komende dinsdag tegen Saoedi-Arabië. “Ik vind dat een heel goed idee. Zeker omdat we met onze clubs de belangrijkste fase van het seizoen meemaken. Dit is gezond verstand.”

De Duivels spelen ook maar één oefenwedstrijd in maart en spelers zoals Eden Hazard, Kevin De Bruyne & Dries Mertens die meer dan 3000 minuten speelden bij hun club krijgen ook een aangepast programma. “Dit is een positieve beslissing. Zeker voor de spelers die dan tijdens het WK misschien iets frisser kunnen zijn. Ik hoop het alvast” zei Kompany.