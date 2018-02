Kompany: "Kunnen de CL winnen"

Vanavond speelt Manchester City de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen FC Basel. Volgens Vincent Kompany heeft zijn ploeg een grote kans om de Champions League te winnen. “Misschien niet dit jaar, misschien niet volgend jaar, maar uiteindelijk wel”, klinkt het bij de skipper.

Bazel zou in principe geen struikelblok mogen vormen voor de geoliede machine van Pep Guardiola. City heeft nog nooit de Beker met de Grote Oren kunnen winnen, dus de honger is dit jaar eens zo groot. Vorig jaar werden de Citizens in de achtste finales uitgeschakeld door AS Monaco.