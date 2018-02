Kompany: “Het gaat om meer dan die 0-4”

Vincent Kompany was enorm blij opnieuw te mogen aantreden in de Champions League. De City-kapitein maakte de negentig minuten vlot vol in een al even vlotte overwinning. “Het gaat om meer dan die 0-4”, zegt een bescheiden Kompany.

De terugwedstrijd lijkt helemaal overbodig na de pandoering die FC Basel in eigen huis kreeg, maar Kompany blijft zoals altijd diplomatisch. “Al we in ons eigen Etihad Stadion nu een 3-2 zege of 2-2 gelijkspel behalen zullen we niet met een goed gevoel naar de volgende ronde gaan”, stelt de Rode Duivel.