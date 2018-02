Hein Vanhaezebrouck was op z’n traditionele persconferentie kritisch voor de transferperiode bij Anderlecht. “De verkoop van de club kwam op het verkeerde moment” zei Vanhaezebrouck. “Ik moet niet veel zeggen over de voorbije transferperiode, want er is niet veel gebeurd. Mensen die zeggen die wij klaar zijn voor de titel, daar heb ik wel een probleem mee.”