KDB: "Ik neem Radja altijd mee naar WK"

“Ik zou Radja Nainggolan altijd meenemen naar het WK.” Dat zegt Kevin De Bruyne in een gesprek met Gilles De Bilde en VTM Stadion. “Niet alleen voor zijn kwaliteiten als speler, maar ook als mens.”

De Bruyne ziet geen problemen met Nainggolan, die begin deze maand opnieuw onder vuur kwam te liggen na een iets te uitbundige nieuwjaarsnacht. “Hij is zeker geen slecht mens”, benadrukt De Bruyne. “Hij is soms zelfs veel te goed en te eerlijk. Die eerlijkheid brengt hem soms in de problemen.”

Nainggolan werd begin deze maand gestraft door zijn club AS Roma. De middenvelder liet in een livevideo zien hoe hij het nieuwe jaar inzette met drank en sigaretten. Van Roma kreeg hij een serieuze boete én hij moest een wedstrijd vanuit de tribunes volgen.

