KBVB stelt nieuwe mascotte voor

De KBVB maakte vandaag de nieuwe mascotte van de Rode Duivels bekend. ‘Red’ is een rode duivel, in het leven geroepen door grafisch ontwerper Arnaud Hermant. Zijn ontwerp kreeg in oktober vorig jaar 46 procent van de 20.193 uitgebrachte stemmen. De nieuwe mascotte zal bij de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië 27 maart voor de eerste keer te zien zijn.