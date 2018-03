Kara out voor de rest van het seizoen?

Slecht nieuws voor Anderlecht en Kara Mbodji. De Senegalese verdediger is mogelijk out voor de rest van het seizoen. Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck zei dat het 100 procent zeker is dat hij de start van de play-offs niet zal halen. “We stellen ons zelf de vraag of we hem dit seizoen nog zullen terugzien.”

Eind december viel Kara uit met een blessure aan de knie. De 28-jarige verdediger sukkelde al een tijdje met de knie en daarom beslisten ze bij Anderlecht om over te gaan tot een operatie. “Het is nu al acht weken geleden dat Kara naar Spanje vertrokken is om zich te laten behandelen. En in die acht weken hebben we niet echt een positieve evolutie gezien” zei Hein Vanhaezebrouck.