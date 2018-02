KV Oostende heeft zaterdagavond afscheid genomen van Marc Coucke als voorzitter. “Ik ben blij dat hij weg is, want het is een deugniet hoor”, reageert Kamagurka met een knipoog. Kamagurka is al jarenlang supporter van KVO en wil Marc Coucke uiteindelijk wel bedanken. “Wat Marc hier heeft neergezet, dat is fantastisch. Ik ga hem wel missen, maar we zijn in goede handen.”